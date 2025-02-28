Газзаев о словах Дренте про водку перед матчами в «Алании»: «Я такого футболиста и не помню. Даже не хочется обращать внимание на это»
Валерий Газзаев отреагировал на слова Ройстона Дренте про водку в «Алании».
Ранее нидерландский хавбек заявил: «Мои партнеры по «Алании» любили водку, даже тренеру она нравилась. Перед матчами они выпивали по рюмке».
Дренте играл за российский клуб в первой половине 2013 года, игрок провел 6 матчей. Валерий Газзаев занимал пост президента «Алании» в этот период.
«Я такого футболиста и не помню (улыбается). Даже не хочется обращать внимание на его слова», – сказал Газзаев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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