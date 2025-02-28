Газзаев о словах Дренте про водку перед матчами в «Алании»: «Я такого футболиста и не помню. Даже не хочется обращать внимание на это»

Валерий Газзаев отреагировал на слова Ройстона Дренте про водку в «Алании».

Ранее нидерландский хавбек заявил : «Мои партнеры по «Алании » любили водку, даже тренеру она нравилась. Перед матчами они выпивали по рюмке».

Дренте играл за российский клуб в первой половине 2013 года, игрок провел 6 матчей. Валерий Газзаев занимал пост президента «Алании» в этот период.

«Я такого футболиста и не помню (улыбается). Даже не хочется обращать внимание на его слова», – сказал Газзаев.