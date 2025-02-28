Защитник ЦСКА Келвен о любви к лошадям: «Я из провинции, где конный спорт очень развит, но в итоге я выбрал футбол. Теперь у меня есть собственные лошади»

Игрок ЦСКА Келвен рассказал о давней любви к лошадям.

– Ты поразил фанатов ЦСКА любовью к лошадям. Расскажи об этом увлечении подробнее.

– Я родом из провинции Риу-Гранди-ду-Норти, где конный спорт возведен в определенный ранг. Он очень там развит.

И когда я был моложе, у меня было два вида спорта, которыми я занимался. Я играл в футбол и ездил на лошадях. Приходилось совмещать, но в итоге я сделал выбор в пользу футбола.

Но любовь к лошадям сохранилась, и теперь у меня есть собственные лошади, – сказал бразильский защитник ЦСКА .