Келвен планирует остаться в ЦСКА. Защитник откажется от трансфера в «Атлетико Минейро»

Келвен планирует остаться в ЦСКА.

Ранее сообщалось , что московский клуб готов продать 23-летнего защитника.

По информации Bica Galo, бразилец, вероятно, откажется от перехода в «Атлетико Минейро ». Футболист склоняется к решению остаться в ЦСКА .

Кроме того, отмечается, что армейцы запрашивают слишком высокую цену за игрока. Утверждалось, что клуб рассчитывает на сумму в 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Келвен сыграл 15 матчей в Мир РПЛ , забил 3 мяча и сделал 2 передачи, проводя на поле в среднем 67 минут. Полная статистика игрока доступна по ссылке .