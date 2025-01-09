Келвен планирует остаться в ЦСКА. Защитник откажется от трансфера в «Атлетико Минейро»
Келвен планирует остаться в ЦСКА.
Ранее сообщалось, что московский клуб готов продать 23-летнего защитника.
По информации Bica Galo, бразилец, вероятно, откажется от перехода в «Атлетико Минейро». Футболист склоняется к решению остаться в ЦСКА.
Кроме того, отмечается, что армейцы запрашивают слишком высокую цену за игрока. Утверждалось, что клуб рассчитывает на сумму в 12 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Келвен сыграл 15 матчей в Мир РПЛ, забил 3 мяча и сделал 2 передачи, проводя на поле в среднем 67 минут. Полная статистика игрока доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bica Galo
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