Келвен о Москве: «Замечательный город, все родное – будто живем в Бразилии. Мы с супругой и сыном полностью адаптированы, но языковой барьер мешает»
Игрок ЦСКА Келвен рассказал о жизни в Москве.
24-летний бразилец проводит второй сезон в составе ЦСКА.
– Ты водишь сына на стадион, вы ходите на баскетбол и хоккей, можно сказать, что влюблены в Москву?
– Первые две недели в Москве были самыми сложными для нас, но сейчас мы с супругой и сыном полностью адаптированы к жизни и знаем все нужные места.
Этот город просто замечательный, тут есть все для нас! Мы чувствуем себя так, будто живем в Бразилии. Тут все будто родное. Единственное, что чуть-чуть мешает – это языковой барьер.
– А на улице люди узнают, подходят за автографами?
– Нет. В отличие от Бразилии, люди в России относятся к футболистам гораздо спокойнее по части фотографий и автографов. Тут нас не беспокоят и не вторгаются в личное пространство, – сказал защитник ЦСКА Келвен.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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