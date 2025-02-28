Дренте о «Реале»: «Если ты тусуешься и слабо играешь, люди плохо к тебе относятся. Это взрывоопасная комбинация, я был сосредоточен не только на футболе»

Ройстон Дренте рассказал о тусовках в мадридском «Реале».

Экс-игрок сборной Нидерландов числился в испанском клубе с 2007 по 2012 год.

«В «Реале » я был сосредоточен не только на футболе. Это взрывоопасная комбинация, потому что если ты плохо играешь и ходишь на вечеринки, люди не очень хорошо к тебе относятся.

В Нидерландах всем было все равно. Они знали, что даже если я тусуюсь, то буду хорошо играть, но в Мадриде все было не так.

Когда мне было 25, я не понимал, что в 30 лет буду худшим игроком из-за частых вечеринок», – сказал бывший игрок «Реала» Ройстон Дренте .

Ройстон Дренте: «Я не страдал от расизма, но его по-прежнему много. Если мне не говорят в лицо, мне все равно, но моя младшая дочь переживает»