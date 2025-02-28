Личка о «Динамо»: «Играть против «Спартака», «Зенита» очень легко – мотивация идет автоматически, тренер не нужен. Проблемы возникают с командами из низа таблицы»

Марцел Личка рассказал, с кем «Динамо» сложнее всего играть в Мир РПЛ.

— На мой взгляд, с командным духом осенью было не все гладко. Словно не хватало куража и эмоций, согласны?

— Сразу вспоминается матч с «Ахматом». Мне трудно понять, как футболист неделю старается, готовится, тренер говорит о значимости встречи, а потом... Играть против «Спартака », «Зенита » очень легко. Большие матчи, ажиотаж, мотивация идет автоматически, тренер не нужен. Только выбрать состав, объяснить тактические вещи.

Но проблемы возникают, когда ты встречаешься с командами из низа таблицы — «Химками», «Ахматом »... «Факел » — очень тяжелая команда. Надо убеждать футболистов: голым талантом такие матчи не выиграешь. В первую очередь важен уровень физической борьбы. А то начинаешь с мыслями победить на классе — если не пойдет, то включаешь обороты на 60-й минуте... Это уже поздно.

Всегда нужны позитивные эмоции. Без эмоций, если тебе все равно, ты не можешь играть в футбол. У нас был плохой матч с ЦСКА дома. Вообще ничего не получилось. А одна из лучших игр по эмоциям — с «Локомотивом» в начале сезона. Хотя с составом было тяжело — ребята были на Кубке Америки, Бальбуэна уехал на Олимпиаду. Играли Бессмертный, Лепский, Майсторович, молодым надо было помогать, но команда показывала эмоции, характер, – сказал тренер «Динамо ».