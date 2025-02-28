«Футбол будет вечно самым популярным спортом с отрывом. На 2-м месте биатлон и хоккей. Лыжные гонки стали популярнее, остальные виды сильно уступают». Экс-биатлонист Васильев о России
Дмитрий Васильев назвал футбол самым популярным спортом в России.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) опубликовал результаты исследования, проведенного Mediascope в ноябре 2024 года. Оно показало, что 40% интересующихся спортом смотрели футбольные трансляции либо читали статьи о футболе за последние шесть месяцев. По 27% набрали хоккей и фигурное катание.
«Футбол будет вечно самым популярным видом спорта. Он на первом месте с отрывом.
На втором месте в нашей стране я бы назвал биатлон и хоккей. Они вечно сменяют друг друга по интересу болельщиков в зависимости от соревнований в данный момент.
В последние годы лыжные гонки еще стали более популярными, больше зрителей стали смотреть этот вид спорта. А остальные виды сильно уступают», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «ВсеПроСпорт»
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