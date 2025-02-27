Боули о «Челси»: «Нападающих трудно найти, нельзя зайти в продуктовый и сказать: «Куплю-ка я форварда». Нужен потрясающий набор навыков, правильный менталитет»
Владелец «Челси» Тодд Боули рассказал, почему клубу трудно купить форварда.
«Самое главное, чего недопонимают [в проекте «Челси»] – это то, что мы измеряем успех в годах.
Нужно думать как о краткосрочной, так и о долгосрочной перспективе. Мы сосредоточены на сочетании этих двух факторов и поиске наилучшего способа их достижения. Необходим баланс.
Нападающих трудно найти. Нельзя зайти в продуктовый магазин и сказать: «Куплю-ка я форварда». У него должен быть потрясающий набор навыков, правильный менталитет», – заявил Боули на саммите Financial Times, посвященном футболу и бизнесу.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: GiveMeSport
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