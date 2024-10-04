Ненахов о Севикяне: «Талантливый парень. Главное, чтобы не кипел лишний раз в некоторых моментах, тогда у него все будет отлично»
Максим Ненахов поделился мнением об Эдгаре Севикяне.
В сентябре «Локомотив» арендовал Севикяна у «Ференцвароша» с правом выкупа.
23-летний игрок провел 17 матчей в составе венгерской команды, забил два мяча и сделал один ассист. В «Локомотиве» на счету вингера четыре матча и три результативные передачи.
«Севикян – очень талантливый парень. Считаю, что у него действительно большое будущее.
Только самое главное, чтобы Эдгар лишний раз не кипел в некоторых моментах, тогда у него будет все отлично», – сказал защитник «Локомотива» Максим Ненахов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
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