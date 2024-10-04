Ненахов о Севикяне: «Талантливый парень. Главное, чтобы не кипел лишний раз в некоторых моментах, тогда у него все будет отлично»

Максим Ненахов поделился мнением об Эдгаре Севикяне.

В сентябре «Локомотив » арендовал Севикяна у «Ференцвароша» с правом выкупа.

23-летний игрок провел 17 матчей в составе венгерской команды, забил два мяча и сделал один ассист. В «Локомотиве» на счету вингера четыре матча и три результативные передачи.

«Севикян – очень талантливый парень. Считаю, что у него действительно большое будущее.

Только самое главное, чтобы Эдгар лишний раз не кипел в некоторых моментах, тогда у него будет все отлично», – сказал защитник «Локомотива» Максим Ненахов .