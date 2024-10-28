«Россия – сила». Воробьев о легионерах «Зенита» и россиянах «Локомотива» после 1:1
Дмитрий Воробьев высказался о большом количестве легионеров в составе «Зенита».
Вчера «Локомотив» сыграл вничью (1:1) с петербуржцами в 13-м туре Мир РПЛ.
– У «Зенита» в стартовом составе вышло лишь два россиянина, все остальные – легионеры. У вас же – семь русских, не считая Тикнизяна и Севикяна, которые всю жизнь играют здесь. О чем это говорит для вас?
– Россия – сила.
– Вы смотрелись на равных.
– А что, мы должны были уступить им? Поэтому я и говорю: Россия – сила, – заявил нападающий «Локомотива».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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