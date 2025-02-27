Македа о Роналду в «МЮ»: «Он был кумиром, ему всегда было мало. В 18 лет я не понимал этого менталитета, не стремился к дополнительным шагам. Жалею, что не работал так усердно»

Федерико Македа рассказал о работе с Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Криштиану был кумиром. Ему всегда было мало.

Роналду работал рядом со мной, плавал в течение часа, но в 18 лет я не понимал этого большого менталитета. Я делал то, что мне говорили, но не стремился к дополнительным шагам.

Я так и не раскрыл весь свой потенциал. Никогда. Моя карьера в «Юнайтед» должна была быть лучше. Были шансы, но я ими не воспользовался.

Больше всего я сожалею о том, что я не сосредоточился полностью или не работал так усердно, как следовало бы»,– сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед », выступающий за «Астерас ».