Варан о Роналду: «Он начал вкладываться в свое тело с начала карьеры, когда играл за «МЮ». Жертвовать, заботиться о себе, приходить на тренировку пораньше под силу каждому, но нужна воля»

Рафаэль Варан высказался о работе Криштиану Роналду над собой.

– Чем объясняется его долговечность? Какой он в повседневной жизни?

– У него выдающиеся физические данные, которых только возможно достичь на таком уровне. Прежде всего, он очень рано понял, что ему необходимо вкладываться в свое тело, чтобы обеспечить себе средство для достижения своих амбиций. И на протяжении всей своей карьеры он вкладывал очень много денег в свое здоровье в физическом и психологическом плане и стремился к результатам.

Вдобавок ко всему, его склад ума позволяет ему предъявлять к себе такой уровень требований, который не каждый сможет удовлетворить. Он вложился в свою физическую форму, и у него необычайная сила духа, позволяющая справляться с такими нагрузками и таким уровнем требований.

– Занялся ли он этим, когда стал старше, или раньше?

– В этом и заключается главное отличие от многих спортсменов топ-уровня: он делал это с самого начала своей карьеры, когда играл за «Манчестер Юнайтед».

– Что можно перенять в его подходе?

– Что невозможно [перенять], так это его желание, которое совершенно необыкновенно. У него сумасшедшая конкурентоспособность, и трудно ее скопировать, она либо есть, либо ее нет. Жертвовать, заботиться о себе, приходить на тренировку пораньше – это под силу каждому, но нужна воля. Дело все-таки в психологии.

Говорят, что гениальность граничит с безумием, и то, что он делает, порой немного безумно. Это настолько продвинуто, что впечатляет. Он оказал мне огромное влияние на протяжении всей моей карьеры, – сказал экс-защитник «Реала» и «Манчестер Юнайтед ».

Варан о Роналду: «Он хочет быть неприкосновенным в плане рекордов, выйти за рамки нормы и остаться в памяти. Он большая личность – очень умный, любит учиться и делиться знаниями»