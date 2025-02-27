Федерико Македа: «Я бы и сейчас мог играть за «МЮ», думаю – пару матчей, если буду нужен Амориму. Клуб под давлением – это сложно для любого нападающего»

Федерико Македа заявил, что по-прежнему мог бы играть за «МЮ».

«Думаю, сейчас, в 33 года, я мог бы там играть. Но не знаю, смог ли бы я их усилить. Должен сказать, что сейчас играть за «Манчестер Юнайтед» непросто, но я думаю, что все еще мог бы играть там.

Мне нравятся Зиркзе и Хейлунд . Клуб находится под давлением. Это непростая ситуация для любого нападающего, даже если подписать Левандовского. Но как игрок, я могу представить себя в команде. Пару матчей, если буду нужен Рубену Амориму ! Я знаю уровень АПЛ . Это очень сложно, но я мог бы там играть. Почему бы и нет?

У Аморима особая связь. Он один из тех тренеров, которые могут заставить «МЮ» бороться за все трофеи. Он нравится мне, даже если вы не видите результатов. Возможно, иногда они играют плохо.

Чтобы клуб был успешным, нужны отличные игроки. На данный момент у «МЮ» нет команды, способной выиграть АПЛ. У них есть хорошие игроки, но если вы назначите любого другого тренера, мало что изменится», – сказал в интервью The Sun бывший игрок «Манчестер Юнайтед », выступающий за «Астерас».