  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Федерико Македа: «Я бы и сейчас мог играть за «МЮ», думаю – пару матчей, если буду нужен Амориму. Клуб под давлением – это сложно для любого нападающего»
9

Федерико Македа: «Я бы и сейчас мог играть за «МЮ», думаю – пару матчей, если буду нужен Амориму. Клуб под давлением – это сложно для любого нападающего»

Федерико Македа заявил, что по-прежнему мог бы играть за «МЮ».

«Думаю, сейчас, в 33 года, я мог бы там играть. Но не знаю, смог ли бы я их усилить. Должен сказать, что сейчас играть за «Манчестер Юнайтед» непросто, но я думаю, что все еще мог бы играть там.

Мне нравятся Зиркзе и Хейлунд. Клуб находится под давлением. Это непростая ситуация для любого нападающего, даже если подписать Левандовского. Но как игрок, я могу представить себя в команде. Пару матчей, если буду нужен Рубену Амориму! Я знаю уровень АПЛ. Это очень сложно, но я мог бы там играть. Почему бы и нет?

У Аморима особая связь. Он один из тех тренеров, которые могут заставить «МЮ» бороться за все трофеи. Он нравится мне, даже если вы не видите результатов. Возможно, иногда они играют плохо.

Чтобы клуб был успешным, нужны отличные игроки. На данный момент у «МЮ» нет команды, способной выиграть АПЛ. У них есть хорошие игроки, но если вы назначите любого другого тренера, мало что изменится», – сказал в интервью The Sun бывший игрок «Манчестер Юнайтед», выступающий за «Астерас».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
logoМанчестер Юнайтед
logoДжошуа Зиркзе
logoРубен Аморим
logoпремьер-лига Англия
logoАстерас
logoФедерико Македа
logoРоберт Левандовски
logoвысшая лига Греция
logoРасмус Хейлунд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кин об «МЮ»: «Смотрю на игроков и думаю: «Гребаные самозванцы». Бруну – не тот капитан, которого мы ждем, быть талантливым недостаточно»
1427 февраля, 14:11
Фердинанд считает, что Зиркзе, Макгуайр, де Лигт, Хейлунд не подходят Амориму: «Нужны игроки, способные не только реализовать тактику, но быть готовыми физически»
1727 февраля, 11:55
Мамаев о том, что не перешел в «МЮ» в 2012-м: «Есть небольшое сожаление – уже был чуть ли не контракт согласован. Но я был счастлив и в ЦСКА, и в «Краснодаре»
7927 февраля, 10:31
Главные новости
Асенсио сделал дубль в 2 из 3 последних игр за «Астон Виллу». Рэшфорд трижды ассистировал ему
13вчера, 22:13
Амориму бывает стыдно за игру «МЮ»: «Бывает сложно найти много плюсов. Иногда мы нервничаем и теряемся после гола, и дело не в тактике, а в том, что у футболистов в головах»
10вчера, 21:50
У «Баварии» 9 побед и ничья в 10 последних матчах Бундеслиги, общий счет – 30:8
17вчера, 21:33
Чемпионат Германии. «Бавария» победила «Штутгарт», «Байер» сыграет с «Айнтрахтом» в субботу
6вчера, 21:30
«Бавария» одержала волевую победу над «Штутгартом» – 3:1. Олисе, Горетцка и Коман забили по голу
21вчера, 21:29
«Аль-Наср» проиграл 2 из 3 последних матчей в саудовской лиге и отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» на 9 очков. У Роналду один гол за три недели
41вчера, 21:25
Бирет сделал 3 хет-трика в 10 играх после трансфера в «Монако»
26вчера, 21:15
Стэн Коллимор: «Через 30 лет новый Трамп под кислотой оскорбит главу Китая или Индии, и все это очень плохо кончится. Помните, нам казалось, что хуже Буша-младшего в США уже не будет?»
53вчера, 21:12
Аморим заявил, что Гарначо оплатит игрокам «МЮ» ужин. Вингер ушел в раздевалку сразу после замены в игре с «Ипсвичем»
21вчера, 20:37
Мостовой о Карпине: «Все разборы в «Спартаке» начинались с него: «Валера, ты куда бежишь?» Он прошел через адский труд, чтобы добиться всего. Видимо, его природа не наградила так, как других»
41вчера, 20:27
Ко всем новостям
Последние новости
Компани о 3:1 с «Штутгартом»: «Они играли лучше в начале, а «Бавария» прибавляла по ходу игры. Мы показали сильный характер»
33 минуты назад
Бирет набрал 14 очков за хет-трик «Реймсу». У нападающего «Монако» 10 голов в 7 последних турах Лиги 1
4вчера, 22:20Фэнтези
Чемпионат Испании. «Вальядолид» сыграл вничью с «Лас-Пальмасом», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барселона» примет «Сосьедад» Захаряна в воскресенье
16вчера, 22:02
Мостовой о «Спартаке»: «Прежде чем брать Абаскаля, нужно было спросить у людей футбольных, кто это и что это. Спросили бы Мостового – Абаскаля вообще не было бы»
17вчера, 21:59
Кубок Англии. 1/8 финала. «Вилла» принимает «Кардифф», «Ман Сити» сыграет с «Плимутом» в субботу, «МЮ» – с «Фулхэмом» в воскресенье
8вчера, 20:00Live
Чемпионат Италии. «Фиорентина» обыграла «Лечче», «Наполи» и «Интер» сыграют в субботу, «Милан» с «Лацио» – в воскресенье, «Ювентус» и «Верона» – в понедельник
7вчера, 21:45
Чемпионат Франции. «Монако» Головина разгромил «Реймс», «ПСЖ» Сафонова и «Гавр» Кузяева проведут матчи в субботу, «Марсель» – в воскресенье
6вчера, 21:37
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Орубе», «Аль-Хилаль» Малкома уступил «Аль-Ахли»
5вчера, 21:13
Тео Бонгонда: «Аниме – это мой мир. В Европе любовь к манге и аниме повсюду, я вырос на этом»
2вчера, 18:21Кино
Хавбека «Леона» Фонсеку похитили в Мексике по пути на тренировку и бросили в поле спустя два часа. Угнанную у уругвайца машину нашли в нескольких километрах
1вчера, 18:05