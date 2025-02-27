Анри о Ямале: «Впечатляет, насколько он зрелый. При 2:1 в матче с Францией он понял, что может потерять мяч, отдал назад и сказал всем успокоиться. Он знает, как контролировать ритм игры»

Тьерри Анри отметил футбольную зрелость Ламина Ямаля.

«Что меня впечатляет помимо его голов, навыков и обводок, так это то, насколько он зрелый. То, как он играет... В матче Франции с Испанией [на Евро-2024] в какой-то момент у него был мяч, они вели 2:1 и контратаковали, он был один на один с Тео Эрнандесом . Он мог пройти. Но он остановился, отдал мяч назад Дани Карвахалю и сказал всем успокоиться. И успокоился самостоятельно. И я подумал: «Ого, в этом возрасте ты уже знаешь, что тебе нужно делать».

Если бы он попытался оставить мяч и вступить в единоборство, никто бы ничего не сказал, это нормально. Но в тот момент он понял: «Я не могу потерять этот мяч, Франция пытается вернуться, так что давайте сохраним его».

Вот почему он особенный для меня, ведь он уже понимает игру, как контролировать ее ритм и темп. Когда ты молод, ты просто берешь мяч и играешь, а он уже этим владеет. Так что молодец», – сказал экс-игрок «Барселоны» и сборной Франции .

Анри о сравнениях Ямаля с Месси: «Лео – это Лео, а Ламин даже не пытается быть Ламином Ямалем – он уже Ламин Ямаль»