Фабрегас может возглавить «Штутгарт» в случае ухода Хенесса. Немцем интересуются в «Байере» и «Лейпциге»
Франсеск Фабрегас может возглавить клуб Бундеслиги.
37-летний испанский специалист, возглавляющий «Комо», является одним из претендентов на пост главного тренера «Штутгарта», если Себастиан Хенесс покинет клуб.
Хенесс считается кандидатом на должность тренера в «Байере» в случае, если из клуба уйдет Хаби Алонсо, а также в «Лейпциге».
На данный момент «Комо» находится на 15-м месте в таблице Серии А.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bild
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