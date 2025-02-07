Фабрегас может возглавить «Штутгарт» в случае ухода Хенесса. Немцем интересуются в «Байере» и «Лейпциге»

Франсеск Фабрегас может возглавить клуб Бундеслиги.

37-летний испанский специалист, возглавляющий «Комо », является одним из претендентов на пост главного тренера «Штутгарта », если Себастиан Хенесс покинет клуб.

Хенесс считается кандидатом на должность тренера в «Байере » в случае, если из клуба уйдет Хаби Алонсо, а также в «Лейпциге ».

На данный момент «Комо» находится на 15-м месте в таблице Серии А.