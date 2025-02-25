Клаудио Раньери: «Фабрегас станет одним из лучших тренеров в Европе через 3-4 года, я убежден в этом»

Клаудио Раньери высоко оценил перспективы Сеска Фабрегаса в роли тренера.

73-летний специалист, возглавляющий «Рому », высказался после победы в игре 26-го тура Серии А с «Монцей» (4:0).

«Я уже думаю о матче с «Комо ». Они раньше побеждали нас, а сейчас воодушевлены и хорошо играют.

Фабрегас станет одним из лучших тренеров в Европе через три или четыре года, я в этом убежден», – сказал Клаудио Раньери в интервью Sky Sport Italia.

«Рома» идет на девятом месте в чемпионате Италии, набрав 40 очков за 26 матчей, «Комо» под руководством Фабрегаса идет 13-м, имея 28 очков после 26 игр.

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