Гинер об агентах: «Вредят футболу. Да, теоретически клуб может обмануть – ну сходи к юристам, чтобы прочитали договор. Заплатишь 10- 50 тысяч рублей, но не будешь в рабстве»

Евгений Гинер считает, что агенты вредят футболу.

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил «Матч ТВ », что не понимает, зачем футболисты подписывают соглашения с агентами.

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что за пару часов до вылета в расположение московского клуба сторона полузащитника «Фламенго» Лоррана предложила изменить условия сделки, по которым все необходимые бумаги должны быть подписаны еще до вылета и прохождения медосмотра, после этого армейский клуб вышел из переговоров.

– У ЦСКА за несколько дней до закрытия трансферного окна сорвался переход полузащитника Лоррана из‑за того, что сторона футболиста в последний момент решила изменить условия сделки. Какое у вас отношения к агентам?

– Отрицательное.

– Они вредят нашему футболу?

– Агенты вредят мировому, нашему футболу. Я не понимаю, в чем смысл агента. Понял это лишь раз, когда мне Вагнер рассказывал про своего. У него не было ни бутс, ни трусов, ни носков, нечего было кушать. Вагнера с детства растил этот человек, кормил и поил – агент вложился в него.

Не понимаю, когда агент начинает сотрудничество с состоявшимся футболистом, когда футболист подписывается с ним. Да, теоретически клуб может где‑то обмануть, ну сходи ты тогда к юристам, чтобы они прочитали договор. Заплатишь 10, 20 тысяч, 50 тысяч рублей, но ты не будешь в рабстве у агента, не будешь отдавать процент со своей зарплаты, – сказал президент ЦСКА.