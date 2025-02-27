Гинер на вопрос о том, что у «Зенита» много болельщиков: «Говорят, что кур доят. Был опрос ВЦИОМ: у ЦСКА со «Спартаком» в стране по 15-16%, у «Динамо» – 9%, дальше все остальные»
Евгений Гинер не считает, что «Зенит» популярнее «Спартака» и ЦСКА.
Ранее президент ЦСКА заявил, что единственное дерби в России – ЦСКА против «Спартака», так как это две самые популярные команды страны.
– У «Зенита» много болельщиков.
– Много – это сколько?
– Практически весь Санкт-Петербург и Ленинградская область. Да и по России, говорят, что достаточно людей поддерживает «Зенит».
– Говорят, что кур доят.
– Хорошо, тогда другой пример – опросы ВЦИОМ, которые утверждают, что «Зенит» является самой популярной командой в России.
– Серьезно? Это в каком году?
– Не так давно.
– Был опрос ВЦИОМ: у ЦСКА со «Спартаком» в стране по 15-16%, у «Динамо» – 9%, а дальше все остальные. Но главное то, что говорят, – сказал Гинер.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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