Переход Лоррана в ЦСКА под угрозой из-за попытки агентов изменить условия перед вылетом хавбека «Фламенго» на медосмотр («Чемпионат»)

ЦСКА может остаться без Лоррана.

По информации «Чемпионата», трансфер полузащитника «Фламенго » находится на грани срыва.

«Уже перед вылетом на медосмотр для завершения перехода в ЦСКА агенты игрока решили изменить условия будущего трансфера, на что московский клуб не готов. Сделка под угрозой», – сообщил источник.

Ранее сообщалось , что за 80% прав на 18-летнего футболиста армейцы собирались заплатить 8 млн евро.