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Переход Лоррана в ЦСКА под угрозой из-за попытки агентов изменить условия перед вылетом хавбека «Фламенго» на медосмотр («Чемпионат»)

ЦСКА может остаться без Лоррана.

По информации «Чемпионата», трансфер полузащитника «Фламенго» находится на грани срыва.

«Уже перед вылетом на медосмотр для завершения перехода в ЦСКА агенты игрока решили изменить условия будущего трансфера, на что московский клуб не готов. Сделка под угрозой», – сообщил источник.

Ранее сообщалось, что за 80% прав на 18-летнего футболиста армейцы собирались заплатить 8 млн евро.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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