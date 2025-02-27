Евгений Гинер: «В России только одно дерби – ЦСКА и «Спартак». Дерби может быть между клубами, у которых больше всего болельщиков»

Евгений Гинер считает, что в России только одно дерби – ЦСКА против «Спартака».

– Меня удивляет, когда вы, журналисты и телевизионщики, говорите: «Дерби такой-то и такой-то команды». Не хочу никого обидеть, но таких дерби не существует. Существует только одно дерби [в России] – ЦСКА и «Спартак ».

Нельзя в Испании назвать дерби матч «Атлетико» «Реал» или «Атлетико» – «Атлетик». Там дерби одно – «Барселона» и «Реал». Все!

– То есть и в России только одно дерби?

– Дерби может быть между командами, у которых самое большое количество болельщиков, – сказал президент ЦСКА .