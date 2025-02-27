Евгений Гинер: «В России только одно дерби – ЦСКА и «Спартак». Дерби может быть между клубами, у которых больше всего болельщиков»
Евгений Гинер считает, что в России только одно дерби – ЦСКА против «Спартака».
– Меня удивляет, когда вы, журналисты и телевизионщики, говорите: «Дерби такой-то и такой-то команды». Не хочу никого обидеть, но таких дерби не существует. Существует только одно дерби [в России] – ЦСКА и «Спартак».
Нельзя в Испании назвать дерби матч «Атлетико» «Реал» или «Атлетико» – «Атлетик». Там дерби одно – «Барселона» и «Реал». Все!
– То есть и в России только одно дерби?
– Дерби может быть между командами, у которых самое большое количество болельщиков, – сказал президент ЦСКА.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости