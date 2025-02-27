Кин об «МЮ»: «Смотрю на игроков и думаю: «Гребаные самозванцы». Бруну – не тот капитан, которого мы ждем, быть талантливым недостаточно»
Рой Кин считает Бруну Фернандеша неподходящим капитаном для «МЮ».
«Он не тот капитан, которого мы ждем. Вернемся к команде, к выбору состава, к тому, чтобы показать немного борьбы, немного скорости в игре.
Сыграв вничью с «Эвертоном», они [отреагировали так], будто выиграли кубок. Это чертовски странно. Даже фанаты, которых я вижу на матчах, воспевают Бруну. Я смотрю на этих парней и думаю: «Вы гребаные самозванцы».
Они на 15-м месте в лиге, а он их спасает. Слава богу. Таланта недостаточно. Бруну талантлив, но этого недостаточно. Нужен кто-то, кто поведет игроков за собой. Таланта недостаточно! Игрокам следует посмотреть на себя, на отражение в зеркале», – сказал бывший игрок «МЮ» в подкасте The Overlap.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
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