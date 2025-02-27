Кин об «МЮ»: «Смотрю на игроков и думаю: «Гребаные самозванцы». Бруну – не тот капитан, которого мы ждем, быть талантливым недостаточно»

Рой Кин считает Бруну Фернандеша неподходящим капитаном для «МЮ».

«Он не тот капитан, которого мы ждем. Вернемся к команде, к выбору состава, к тому, чтобы показать немного борьбы, немного скорости в игре.

Сыграв вничью с «Эвертоном », они [отреагировали так], будто выиграли кубок. Это чертовски странно. Даже фанаты, которых я вижу на матчах, воспевают Бруну. Я смотрю на этих парней и думаю: «Вы гребаные самозванцы».

Они на 15-м месте в лиге, а он их спасает. Слава богу. Таланта недостаточно. Бруну талантлив, но этого недостаточно. Нужен кто-то, кто поведет игроков за собой. Таланта недостаточно! Игрокам следует посмотреть на себя, на отражение в зеркале», – сказал бывший игрок «МЮ » в подкасте The Overlap.