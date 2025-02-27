Заместитель гендиректора «Карпат» Авдыш не вернулся на Украину со сборов в Турции
Заместитель гендиректора «Карпат» не вернулся на Украину после сборов.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Трибуну».
«Сообщаем, что делегация футбольного клуба «Карпаты» находилась на учебно-тренировочном собрании в Турции в период с 18 января по 14 февраля 2025 года.
Все работники футбольного клуба «Карпаты» – тренеры, футболисты и персонал – вернулись на территорию Украины, за исключением заместителя генерального директора по внешним коммуникациям Олега Авдыша», – говорится в сообщении пресс-службы «Карпат».
Авдышу 25 лет, он занял пост заместителя гендиректора «Карпат» в октябре 2024 года.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
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