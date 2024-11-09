Игроков украинской «Полтавы» доставили в военкомат и выписали повестки перед матчем Первой лиги

Всех футболистов «Полтавы» увезли в военкомат перед матчем.

Журналист Игорь Бурбас заявил, что всех игроков СК «Полтава » увезли в ТЦК перед матчем Первой лиги с «Кудровкой» (1:2).

«Эта тема еще нигде в прессе не всплывала, но в личных сообщениях между футболистами, между командами я на прошлой неделе заметил, что завирусилось видео, снятое из автобуса недавнего лидера Первой лиги. Это СК «Полтава», которая в минувшие выходные ехала на домашний матч чемпионата против «Кудровки».

Этот автобус остановили военные, и команду после этого отвезли в ТЦК. Из того, что мне сказали, всем поголовно выписывали повестки. После этого, конечно, команду отпустили.

Она уехала и сыграла свой матч. Разумеется, настроение было не то: проиграли и потеряли лидерство», – сообщил Бурбас.