Тренер одесского «Черноморца» не вернулся с командой со сборов в Турции и улетел в Майами. Клуб аннулирует его лицензию

Теги Чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса происшествия Роман Григорчук министерство молодежи и спорта Украины Футбол

Тренер одесского «Черноморца» не вернулся со сборов в Турции с командой.

Как сообщает пресс-служба «Черноморца», тренер по физической подготовке Игорь Касьяненко, вошедший в штаб Романа Григорчука в начале 2022 года, не сел вместе с командой на рейс из Антальи в Кишинев – на него был приобретен билет, однако перед взлетом Касьяненко не было на борту.

Как утверждает Sport.ua, Касьяненко улетел в Майами.

Также «Черноморец» объявил о начале процесса аннулирования тренерской лицензии Касьяненко.

«Один из представителей «Черноморца», все время проведший с клубом на сборах и принимавший полноценное участие в подготовительном процессе, не появился в аэропорту города Анталья, когда команда улетала в аэропорт города Кишинев.

Речь идет о тренере по физподготовке Игоре Касьяненко. Билет на него был приобретен, но в самолете к моменту отправки его не оказалось.

Министерство молодежи и спорта Украины об этом случае проинформировано. К сведению ответственной структуры доведены все подробности.

Руководство клуба осуждает такой поступок своего уже бывшего представителя. Но повлиять на такое решение возможности нет, хотя попытка адекватного диалога со стороны клуба была – в ответ столкнулись с непорядочностью человека.

Однако клуб может повлиять на дальнейшую карьеру беглеца. Руководство ФК «Черноморец» инициировало процесс аннулирования Касьяненко тренерской лицензии. Тот, кто обманул клуб, своего непосредственного руководителя, главного тренера команды, не имеет права оставаться в футболе.

Те, кто взял Касьяненко на работу, должны знать о его способности к измене», – говорится в сообщении клуба.

39 комментариев
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Человек Месси с Суаресом поехал тренировать, какие вопросы?
+58
-4
+54
Вызвал Волгу
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-6
+45
Молодец! Жаль что в свободной стране, в отличии от диктатуры, закрыли границы и адекватные люди не имеют возможности свалить оттуда.
+48
-8
+40
Решил перейти в майамский Атлантоокеанец
+35
0
+35
Ответ Aleksey Yashin
Решил перейти в майамский Атлантоокеанец
Майамский Чернокожец
+28
0
+28
Выбор адекватного человека. Кто в здравом уме откажется свалить из 404, если появится такая возможность?
+39
-15
+24
А что такое? Почему он решил покинуть украинскую демократию? Неужели испугался чего-то?
+24
-6
+18
Ответ Всех не забаните
Вызвал Волгу
Миссисипи)
+17
0
+17
Ответ ASRoma1927
Комментарий удален пользователем
Мне и тут хорошо))
Хотел бы в Америку,стремился бы попасть туда
И открою тебе маленький секрет,далеко не все хотят жить в Америке,но тебе этого не понять,маленький Юра Дудь)
+16
-5
+11
Лучше быть живым без лицензии,чем одним из тех, которые "не умирают".
+11
-1
+10
Ответ Илья Ганин
Майамский Чернокожец
Афрозадец
+9
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+8
Прикольно все таки у них там в демократии.
Пошел против линии партии, получи бан.
Видимо, еще скажи спасибо, что не уголовку завели.
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+8
И самое главное - обманул родной военкомат
+8
-1
+7
Не захотел каву в венской опере и кружевные трусики, зрадник.
+13
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+6
Там депутаты уже лыжи намазали, чуют нехорошее. Что уж про простых смертных говорить
+6
-1
+5
красавчик !
+11
-6
+5
Тренер по физической подготовке морально подготовился и свалил.
+5
-1
+4
Ответ ASRoma1927
Комментарий удален пользователем
У нас граница открыта, поезжай хоть в Америку
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Ответ Фёдор Молчанов
Страну бомбят, 🤡
А может из-за того что тотальная мобилизация,и мужчин не выпускают из страны?)))
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0
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не ну а че? вы бы не улетели? у человека стресс - Черноморец тренирует
+3
-1
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просто украинец здорового человека
+2
0
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ну и молодец.
человек - не собственность государства.
+1
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Будет воевать в составе батальона Монако, вместе с сынками укркоррупционеров ))
+1
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окажись вы на его месте, возможно бы тоже не вернулись
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Тест на адекватность. Выбор между Одессой и Майами.
+2
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Повестку получил?
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Срочно поднять вертолеты на поиск беглеца, ведь это важнее вертолетов на фронте
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Ответ torik80
Миссисипи)
Потом АК.
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Ответ Илья Ганин
Майамский Чернокожец
Ха ха ха
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Ответ Сергей Ситников
А что все бегут из такой прекрасной страны как украина?что же никто не хочет жить в прекрасной незалэжной хвхахахаа
Комментарий удален пользователем
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