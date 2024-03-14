Тренер одесского «Черноморца» не вернулся с командой со сборов в Турции и улетел в Майами. Клуб аннулирует его лицензию

Тренер одесского «Черноморца» не вернулся со сборов в Турции с командой.

Как сообщает пресс-служба «Черноморца», тренер по физической подготовке Игорь Касьяненко, вошедший в штаб в начале 2022 года, не сел вместе с командой на рейс из Антальи в Кишинев – на него был приобретен билет, однако перед взлетом Касьяненко не было на борту.

Как утверждает Sport.ua, Касьяненко улетел в Майами.

Также « » объявил о начале процесса аннулирования тренерской лицензии Касьяненко.

«Один из представителей «Черноморца», все время проведший с клубом на сборах и принимавший полноценное участие в подготовительном процессе, не появился в аэропорту города Анталья, когда команда улетала в аэропорт города Кишинев.

Речь идет о тренере по физподготовке Игоре Касьяненко. Билет на него был приобретен, но в самолете к моменту отправки его не оказалось.

Министерство молодежи и спорта Украины об этом случае проинформировано. К сведению ответственной структуры доведены все подробности.

Руководство клуба осуждает такой поступок своего уже бывшего представителя. Но повлиять на такое решение возможности нет, хотя попытка адекватного диалога со стороны клуба была – в ответ столкнулись с непорядочностью человека.

Однако клуб может повлиять на дальнейшую карьеру беглеца. Руководство ФК «Черноморец» инициировало процесс аннулирования Касьяненко тренерской лицензии. Тот, кто обманул клуб, своего непосредственного руководителя, главного тренера команды, не имеет права оставаться в футболе.

Те, кто взял Касьяненко на работу, должны знать о его способности к измене», – говорится в сообщении клуба.