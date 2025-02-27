Крауч – Холанду с 83 голами в АПЛ: «Еще далеко до 108 мячей Крауча, но у тебя все нормально получается»
Питер Крауч пошутил о результативности Эрлинга Холанда.
«Ман Сити» обыграл «Тоттенхэм» (1:0) в 27-м туре АПЛ. Холанд в этом матче забил свой 83-й гол в АПЛ.
«Он неплох! Ему еще далеко до 108 голов Питера Крауча в Премьер-лиге. Но, думаю, у тебя сейчас все нормально получается…» – сказал бывший форвард «Тоттенхэма», обращаясь к норвежцу в эфире TNT Sport.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: City Xtra
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