Крауч – Холанду с 83 голами в АПЛ: «Еще далеко до 108 мячей Крауча, но у тебя все нормально получается»

Питер Крауч пошутил о результативности Эрлинга Холанда.

«Ман Сити » обыграл «Тоттенхэм» (1:0) в 27-м туре АПЛ . Холанд в этом матче забил свой 83-й гол в АПЛ.

«Он неплох! Ему еще далеко до 108 голов Питера Крауча в Премьер-лиге. Но, думаю, у тебя сейчас все нормально получается…» – сказал бывший форвард «Тоттенхэма », обращаясь к норвежцу в эфире TNT Sport.