Михаил Кержаков о Клаудиньо: «Иногда ему становилось грустновато из за петербургской погоды, мне кажется. А так – классный футболист, любит улыбаться, как все бразильцы»

Михаил Кержаков высказался об уходе Клаудиньо из «Зенита».

В январе бразильский полузащитник перешел в катарский «Аль-Садд » за 20 млн евро.

– По ходу сборов из «Зенита» ушли Артур и Клаудиньо. В какой степени это было неожиданно?

– Разговоры на тему того, что подвижки в этом плане возможны, так или иначе ходили. Но опять же, на моей памяти многих игроков приходилось провожать. К этому тоже привыкаешь.

– Клаудиньо, прощаясь с командой, сказал, что готов в случае чего готов к каждому прийти на помощь.

– Ловлю на слове. Вдруг когда‑нибудь приеду в Катар – если что, обращусь.

– Каким он вам запомнился?

– Безусловно, классный футболист! Это все понимают. Но лично мне кажется, что иногда из‑за нашей петербургской погоды ему становилось грустновато. Периодически она на него влияла. А так, как и все бразильцы, любит улыбаться, – сказал вратарь «Зенита ».