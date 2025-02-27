Михаил Кержаков о Клаудиньо: «Иногда ему становилось грустновато из за петербургской погоды, мне кажется. А так – классный футболист, любит улыбаться, как все бразильцы»
В январе бразильский полузащитник перешел в катарский «Аль-Садд» за 20 млн евро.
– По ходу сборов из «Зенита» ушли Артур и Клаудиньо. В какой степени это было неожиданно?
– Разговоры на тему того, что подвижки в этом плане возможны, так или иначе ходили. Но опять же, на моей памяти многих игроков приходилось провожать. К этому тоже привыкаешь.
– Клаудиньо, прощаясь с командой, сказал, что готов в случае чего готов к каждому прийти на помощь.
– Ловлю на слове. Вдруг когда‑нибудь приеду в Катар – если что, обращусь.
– Каким он вам запомнился?
– Безусловно, классный футболист! Это все понимают. Но лично мне кажется, что иногда из‑за нашей петербургской погоды ему становилось грустновато. Периодически она на него влияла. А так, как и все бразильцы, любит улыбаться, – сказал вратарь «Зенита».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий