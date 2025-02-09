Андрей Мостовой: «Клаудиньо в последний год был не прям супер, немного не тот уровень. Его просто заменят на позиции, например, Глушенков»

Андрей Мостовой критично высказался о Клаудиньо.

– Ослабит ли «Зенит» уход Клаудиньо?

– Я думаю, что все нормально будет. Потому что Клаудиньо в последний год был не прям супер, немного не тот уровень был.

Поэтому я думаю, что сейчас его просто заменят на позиции, например, Максим Глушенков , он как раз сейчас играет на этой позиции, – сказал футболист «Зенита » Мостово .

Напомним, что «Зенит» продал бразильца в катарский «Аль-Садд » за 20 млн евро.