Андрей Мостовой: «Клаудиньо в последний год был не прям супер, немного не тот уровень. Его просто заменят на позиции, например, Глушенков»
Андрей Мостовой критично высказался о Клаудиньо.
– Ослабит ли «Зенит» уход Клаудиньо?
– Я думаю, что все нормально будет. Потому что Клаудиньо в последний год был не прям супер, немного не тот уровень был.
Поэтому я думаю, что сейчас его просто заменят на позиции, например, Максим Глушенков, он как раз сейчас играет на этой позиции, – сказал футболист «Зенита» Мостово.
Напомним, что «Зенит» продал бразильца в катарский «Аль-Садд» за 20 млн евро.
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