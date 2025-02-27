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Дьяков о трансферах «Спартака»: «Когда покупаешь человека из Греции за 20 миллионов, ожидания должны быть колоссальные»

Виталий Дьяков оценил зимнюю трансферную кампанию «Спартака».

«Тут было все очевидно. Пришел новый спортивный директор, была стопроцентная уверенность, что будут новые трансферы, а с кем-то расстанутся. Это нормально. 

Большие трансферы? Когда покупаешь человека из Греции [Ливая Гарсию] за 20 миллионов [евро], ожидания должны быть колоссальные. Что будет в реальности — это уже другой вопрос. Но, опять же, «Спартак» как и «Зенит» тратится, потому что хочет победить», — сказал бывший футболист «Ростова» и «Динамо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЛивай Гарсия
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoВиталий Дьяков
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