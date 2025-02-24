Кузьмичев о Гарсии в «Спартаке» за 20 млн евро: «Можно было бы найти вариант поинтереснее за такую сумму. Приходится переплачивать, учитывая реалии»
— Некоторые специалисты не понимают, зачем красно-белые потратили около 20 миллионов евро на 27-летнего форварда АЕК Ливая Гарсию.
— Мне тоже кажется, что за такую сумму можно было бы найти вариант поинтереснее. Но ведь нужно учитывать и то, в каких реалиях мы сейчас живем. В очень сложной ситуации... Нередко игроки просто не готовы ехать в Россию. Дело не доходит даже до цифр. Мы сразу же слышим «нет»! Вот и приходится переплачивать. Отсюда — такой завышенный ценник.
— А на какой позиции Станкович видит футболиста из Тринидада и Тобаго? В центре нападения играет Угальде, зачем что-то ломать? Гарсия будет выходить на замену на 15-20 минут или же сыграет с первых минут на фланге?
— Полной картинки пока не сложилось. Но мне нравится, как работает Станкович, как расставляет игроков на поле. Серб найдет оптимальное решение и выжмет максимум из подопечных. Считаю Деяна очень толковым специалистом, – сказал футбольный агент.
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