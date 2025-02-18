Генич о Сперцяне: «Не кажется, что нужно в АПЛ. После борьбы не стоит на ногах – это появилось после прихода Ивича. Искоренить не получается. С этим много симуляций»

Константин Генич предположил, где может продолжить карьеру Эдуард Сперцян.

«Мне кажется, летом Эдуарда Сперцяна отпустят куда угодно. Вопрос в предложении. На мой взгляд, реальная цена Эдика – 12-15 миллионов евро. Сперцяну нужен клуб в Европе, в котором он бы постоянно играл.

«Лидс » – хороший вариант. Но мне не кажется, что Эдику нужно в 25 лет ехать в АПЛ. Тем более в команду, которая только поднимается в элитный дивизион.

Кстати, Сперцян после борьбы не стоит на ногах, часто падает. Нам сказали, что это появилось после прихода Владимира Ивича . И сейчас это искоренить не получается. В связи с этим много симуляций, недоработка в силовой борьбе.

И мы говорим про английскую лигу, где мощный футбол», – сказал комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в подкасте «Премьер-Лига несправедливости».