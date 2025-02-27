Вагнер Лав может стать скаутом ЦСКА, сообщил Бабаев: «Иметь такого друга на латиноамериканском рынке – серьезное подспорье»
Роман Бабаев допустил, что Вагнер Лав станет скаутом ЦСКА.
Бразилец выступал за армейцев с 2004 по 2013 год (с перерывами на аренду в Бразилии). В настоящее время 40-летний форвард играет за «Аваи».
«С легионерами сложнее договариваться о дальнейшей работе в ЦСКА, так как им нужно переезжать, перевозить семью. Но буквально недавно мы общались с Вагнером [Лавом] на предмет сотрудничества.
Думаю, нам удастся это реализовать, потому иметь такого друга, члена семьи, который будет приносить пользу на латиноамериканском рынке, хотя бы с точки зрения представительства ЦСКА в этом регионе и селекции – это очень серьезное подспорье», – сказал гендиректор ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Р-Спорт»
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