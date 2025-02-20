Алеррандро заявил о желании бороться за титулы в ЦСКА.

Бразильский футболист перешел в московский клуб из «Брагантино».

– Место ЦСКА в таблице РПЛ тебя не смущает?

– ЦСКА – очень большая команда. В российском чемпионате я пока что разбираюсь слабо, но знаю ЦСКА по Вагнеру Лаву и Жо.

Меня переполняет желание играть в клубе, где блистали мои соотечественники. Это дополнительная и очень сильная мотивация для меня.

– Тебе уже объяснили, какое место в истории ЦСКА занимает Вагнер Лав?

– Пока нет. Но для нас в Бразилии Вагнер Лав – это большой пример.

Не сомневаюсь, что он был очень важен для нашей команды. Мне хочется так же войти в историю, оставить свой след здесь.

– Как должен закончиться твой первый российский сезон, чтобы ты остался доволен?

– Любой футболист может быть доволен только тогда, когда завоевывает трофей. Я приехал бороться за титулы.

– Это реально?

– Если напряженно работать каждый день, идти от игры к игре, побеждать, то все возможно. У нас отличная команда. Мы способны на все, – сказал Алеррандро.