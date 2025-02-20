Алеррандро: «ЦСКА – очень большая команда. Я приехал бороться за титулы. Вагнер Лав – большой пример. Мне хочется так же войти в историю»
Бразильский футболист перешел в московский клуб из «Брагантино».
– Место ЦСКА в таблице РПЛ тебя не смущает?
– ЦСКА – очень большая команда. В российском чемпионате я пока что разбираюсь слабо, но знаю ЦСКА по Вагнеру Лаву и Жо.
Меня переполняет желание играть в клубе, где блистали мои соотечественники. Это дополнительная и очень сильная мотивация для меня.
– Тебе уже объяснили, какое место в истории ЦСКА занимает Вагнер Лав?
– Пока нет. Но для нас в Бразилии Вагнер Лав – это большой пример.
Не сомневаюсь, что он был очень важен для нашей команды. Мне хочется так же войти в историю, оставить свой след здесь.
– Как должен закончиться твой первый российский сезон, чтобы ты остался доволен?
– Любой футболист может быть доволен только тогда, когда завоевывает трофей. Я приехал бороться за титулы.
– Это реально?
– Если напряженно работать каждый день, идти от игры к игре, побеждать, то все возможно. У нас отличная команда. Мы способны на все, – сказал Алеррандро.
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