Аморим о 3:2 с «Ипсвичем»: «МЮ» полностью заслужил 3 очка – с первых минут я чувствовал, что игроки стараются. Кто-то скажет, что Доргу недостаточно опытен для АПЛ, но я так не считаю»

Рубен Аморим высказался после победы над «Ипсвичем».

В 27-м туре АПЛ «МЮ» победил на «Олд Траффорд» со счетом 3:2. На 43-й минуте манкунианцы остались в меньшинстве после удаления Патрика Доргу .

«Сегодня я не расстроился. Мы контролировали игру, с первых минут я почувствовал, что игроки стараются, и нам удалось забить два гола.

Удаление немного изменило ход игры, но поддержка болельщиков очень помогла, мы полностью заслужили три очка. Бывают по-настоящему тяжелые моменты, но это нормально в любой профессии, нужно их перетерпеть.

Игроки могут ошибаться, как Патрик [Доргу] сегодня. В эпизоде с удалением он хотел сыграть в мяч. Он готов к АПЛ . На прошлой неделе он хорошо сыграл против «Эвертона». Сегодня они [критики] скажут, что он недостаточно опытен для Премьер-лиги, но я так не считаю», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » в интервью TNT Sports.