«МЮ» обыграл «Ипсвич», уступая по ходу матча и играя вдесятером с 43-й минуты. В лайве на победу давали 4.00

«Манчестер Юнайтед» победил «Ипсвич» (3:2) в 27-м туре АПЛ.

«МЮ» уступал по ходу матча со счетом 0:1 и играл вдесятером с 43-й минуты после удаления Патрика Доргу.

В перерыве при счете 2:2 на победу «Юнайтед» можно было поставить за 4.00.

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