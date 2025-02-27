«МЮ» обыграл «Ипсвич», уступая по ходу матча и играя вдесятером с 43-й минуты. В лайве на победу давали 4.00
«Манчестер Юнайтед» победил «Ипсвич» (3:2) в 27-м туре АПЛ.
«МЮ» уступал по ходу матча со счетом 0:1 и играл вдесятером с 43-й минуты после удаления Патрика Доргу.
В перерыве при счете 2:2 на победу «Юнайтед» можно было поставить за 4.00.
Соцсеть, автоставка и аналог Football Manager. Главные фичи российских БК
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости