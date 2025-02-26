«Ньюкасл» не побеждает «Ливерпуль» на «Энфилде» с 1994 года – 24 поражения и 5 ничьих
«Ливерпуль» примет «Ньюкасл» в 27-м туре чемпионата Англии.
«Ньюкасл» не побеждает «мерсисайдцев» на выезде с 1994 года. С тех пор команды сыграли 29 матчей на «Энфилде» – «Ливерпуль» победил 24 раза, 5 игр завершились вничью.
Букмекеры почти не сомневаются в победе «Ливерпуля» – на это дают коэффициент 1.37. На ничью можно поставить за 5.40, на победу гостей – за 7.20.
Матч состоится 26 февраля и начнется в 23:15 мск.
Соцсеть, автоставка и аналог Football Manager. Главные фичи российских БК
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости