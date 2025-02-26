«Ньюкасл» не побеждает «Ливерпуль» на «Энфилде» с 1994 года – 24 поражения и 5 ничьих

«Ливерпуль» примет «Ньюкасл» в 27-м туре чемпионата Англии.

«Ньюкасл» не побеждает «мерсисайдцев» на выезде с 1994 года. С тех пор команды сыграли 29 матчей на «Энфилде» – «Ливерпуль» победил 24 раза, 5 игр завершились вничью.

Букмекеры почти не сомневаются в победе «Ливерпуля» – на это дают коэффициент 1.37. На ничью можно поставить за 5.40, на победу гостей – за 7.20.

Матч состоится 26 февраля и начнется в 23:15 мск.

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