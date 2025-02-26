Слот о Нуньесе: «Я был недоволен им в матчах с «Вулвс» и «Виллой» – можно промахнуться, но я не могу мириться с тем, что игрок не выкладывается. Это не тот Дарвин, которого любят фанаты»

Арне Слот остался недоволен игрой Дарвина Нуньеса в последних матчах «Ливерпуля».

«Я помог ему, сказав, что можно не реализовать момент. Я не всегда был строг к нему. Но я был недоволен его работой в двух играх подряд – с «Вулверхэмптоном » и «Астон Виллой ».

Я всегда стараюсь быть честным со своими игроками и, насколько это возможно, стараюсь их защитить, поэтому я не говорю, что он никогда не работал усердно. Я знаю его другим. Я знаю его по домашней игре с «Виллой», где он пробежал 100 метров и забил, я знаю его по домашней игре с «Ман Сити», где он очень агрессивно прессинговал, отбирал мяч, и мы забивали.

Но я не могу мириться с тем, что игрок не выкладывается полностью. Это понятно. Я могу смириться с этим один раз, но дважды – это уже слишком. Вот почему я указал на это.

Не то чтобы я сильно разозлился на него. Я не против, что он промахнулся, я был бы рад, если бы он забил, и я знаю, что в конце концов он забьет. Но если ты не забиваешь, тебе нужно биться за команду. Я не говорю, что он вообще этого не делал, но это был не тот Дарвин , которого любят фанаты – в основном потому, что он всегда очень усердно работает», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».