Сафонов выйдет в старте на игру «ПСЖ» с «Бриошеном» в Кубке Франции. Россиянин проведет 3-й матч за месяц
Матвей Сафонов сыграет в Кубке Франции.
Голкипер включен в стартовый состав на матч 1/4 финала против «Бриошена».
Для россиянина эта игра станет третьей в феврале. Больше трех раз за месяц в парижском клубе он еще не играл.
Подробно со статистикой Сафонова можно ознакомиться здесь.
«Бриошен» – «ПСЖ». Показываем бесплатно вместе с телеканалом «Старт». Сегодня в 23:10 мск
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «ПСЖ»
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