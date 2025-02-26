Сафонов выйдет в старте на игру «ПСЖ» с «Бриошеном» в Кубке Франции. Россиянин проведет 3-й матч за месяц

Матвей Сафонов сыграет в Кубке Франции.

Голкипер включен в стартовый состав на матч 1/4 финала против «Бриошена».

Для россиянина эта игра станет третьей в феврале. Больше трех раз за месяц в парижском клубе он еще не играл.

Подробно со статистикой Сафонова можно ознакомиться здесь .

«Бриошен» – «ПСЖ». Показываем бесплатно вместе с телеканалом «Старт». Сегодня в 23:10 мск