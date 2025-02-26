Кубок Франции. 1/4 финала. «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Бриошеном», Спортс’’ покажет матч совместно с телеканалом «Старт»
«ПСЖ» встретится с «Бриошеном» в 1/4 финала Кубка Франции.
Начало трансляции в 23:10 по московскому времени. Спортс’’ покажет матч в прямом эфире совместно с телеканалом «Старт», прокомментируют Вадим Лукомский и Виталий Ошовский. Предматчевая студия с Вадимом и Артемом Денисовым начнется в 22:30.
«ПСЖ» по пути к четвертьфиналу прошел «Ланс», «Эспали» и «Ле-Ман». «Бриошен» из 4-й лиги выбил «Ланьон», «Узел Мерлеак», «Паймполь», «Сен-Мело», «Гавр», «Анси» и «Ниццу».
Опубликовал: Вадим Высоцкий
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