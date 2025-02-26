Сафонов заявлен на матч «ПСЖ» в Кубке Франции. Доннарумме предоставили отдых
Матвей Сафонов может сыграть в матче с «Бриошеном».
Сегодня «ПСЖ» встретится с командой из 4-го дивизиона в 1/4 финала Кубка Франции.
Российский голкипер попал в заявку на матч. В ней также фигурирует вратарь Арнау Тенас. Джанлуиджи Доннарума, а также Витинья и Ли Кан Ин получили отдых и не будут участвовать в матче.
По данным журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, главный тренер Луис Энрике принял такое решение в рамках подготовки к матчу с «Лиллем» в Лиге 1 и «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.
Спортс’’ покажет матч в прямом эфире совместно с телеканалом «Старт», прокомментируют Вадим Лукомский и Виталий Ошовский. Предматчевая студия с Вадимом и Артемом Денисовым начнется в 22:30.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер PSG_inside
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