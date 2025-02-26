Энцо Райола об Ибрагимовиче в «Милане»: «Он хорошо знает мир футбола и уже выиграл первый трофей как менеджер. В ЛЧ не бывает легко, о чем говорит вылет «Ман Сити»

Агент Энцо Райола оценил работу Златана Ибрагимовича в руководстве «Милана».

«Ибра знает свое дело, он был одним из величайших игроков двух последних десятилетий и очень хорошо знает мир футбола. Для него это новый опыт, перед ним стоит непростая задача, но он прокладывает свой путь.

Он уже выиграл первый трофей в качестве менеджера (Суперкубок Италии – Спортс’‘). Дальше был вылет из Лиги чемпионов, но там никогда не бывает легко, о чем говорит вылет «Манчестер Сити» и трудности, с которыми столкнулись многие топ-клубы на первом этапе.

В «Милане» поменялись многие игроки, возможно, были и проблемы другого характера, но мы должны с уверенностью смотреть в будущее. Я убежден, что Златан будет делать все наилучшим образом, выкладываясь по максимуму. Трудности часто помогают расти, возможно, этот момент поможет ему совершенствоваться дальше», – сказал Райола.