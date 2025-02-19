Ибрагимович получил сатирическую премию «Золотой тапир» в 9-й раз – после вылета «Милана» из ЛЧ: «Заслуженно. Мы разочарованы и рассержены»
Ведущий сатирической телепрограммы Striscia la Notizia Валерио Стаффелли вручил советнику владельцев «Милана» шуточную награду «Золотой тапир» – она присуждается за громкие провалы и скандалы. Швед получил ее в девятый раз.
«Россонери» вылетели из Лиги чемпионов, проиграв «Фейеноорду» в стыковых матчах за право выйти в 1/8 финала (0:1, 1:1).
«Мы разочарованы и рассержены, «Тапир» заслужен.
[Удаление Тео Эрнандеса] не было позитивным моментом. Вчера нам не хватало зрелости, но сейчас наша цель – сохранять единство в матчах чемпионата и Кубка Италии».
О будущем Консейсау
«У него все хорошо, когда он пришел в клуб, все изменилось. Мы еще не играем на сто процентов своих возможностей, но прогрессируем. Мы полностью доверяем ему», – сказал Ибрагимович.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий