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Ибрагимович получил сатирическую премию «Золотой тапир» в 9-й раз – после вылета «Милана» из ЛЧ: «Заслуженно. Мы разочарованы и рассержены»

Златан Ибрагимович получил сатирическую премию после вылета из Лиги чемпионов.

Ведущий сатирической телепрограммы Striscia la Notizia Валерио Стаффелли вручил советнику владельцев «Милана» шуточную награду «Золотой тапир» – она присуждается за громкие провалы и скандалы. Швед получил ее в девятый раз. 

«Россонери» вылетели из Лиги чемпионов, проиграв «Фейеноорду» в стыковых матчах за право выйти в 1/8 финала (0:1, 1:1). 

«Мы разочарованы и рассержены, «Тапир» заслужен. 

[Удаление Тео Эрнандеса] не было позитивным моментом. Вчера нам не хватало зрелости, но сейчас наша цель – сохранять единство в матчах чемпионата и Кубка Италии».

О будущем Консейсау 

«У него все хорошо, когда он пришел в клуб, все изменилось. Мы еще не играем на сто процентов своих возможностей, но прогрессируем. Мы полностью доверяем ему», – сказал Ибрагимович

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Corriere dello Sport
logoсерия А Италия
logoМилан
logoЗлатан Ибрагимович
logoЛига чемпионов УЕФА
logoТео Эрнандес
logoСержиу Консейсау
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