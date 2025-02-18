Златан Ибрагимович: «Милан» – это клуб, который пишет историю. Я пытаюсь написать историю. Матч против «Фейеноорда» похож на финал»

Златан Ибрагимович заявил о желании добиваться результатов в «Милане».

«Я победитель, я хочу добиваться результатов. Я не пытаюсь делать то, что не войдет в историю. И пытаюсь изменить ситуацию, чтобы написать историю. И «Милан» – это клуб, который пишет историю.

Все, кто работает в «Милане», стремятся к одному и тому же.

Если побеждаешь, приносишь трофеи – это «Милан». Если вы посмотрите на историю «Милана» в Лиге чемпионов, то увидите, что этот клуб написал историю этого турнира. Мы хотим продолжать в том же духе.

Мы подбадриваем тех, кто выходит на поле. Мы – «Милан». И мы должны продолжать добиваться результатов и писать историю.

Матч против «Фейеноорда » [в ответном стыковом матче Лиги чемпионов] похож на финал», – сказал советник владельцев «Милана » Златан Ибрагимович .