«Зенит» поздравил Малкома с 28-летием, бразилец ответил: «Я люблю тебя, «Зенит», спасибо 🫶🏽»
Малком признался «Зениту» в любви.
Сегодня бразильскому полузащитнику, проданному «Зенитом» в саудовский «Аль-Хилаль» за 60 миллионов евро в 2023 году, исполнилось 28 лет.
«Малкому – 28! С днем рождения 💙🎉», – написал клуб из Санкт-Петербурга.
Игрок ответил в сторис инстаграма: «Я люблю тебя, «Зенит» 💙🤍🔟. Спасибо 🫶🏽».
Изображение: instagram.com/stories/malcomoliveira_97
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: инстаграм Малкома
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