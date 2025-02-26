«Зенит» поздравил Малкома с 28-летием, бразилец ответил: «Я люблю тебя, «Зенит», спасибо 🫶🏽»

Малком признался «Зениту» в любви.

Сегодня бразильскому полузащитнику, проданному «Зенитом » в саудовский «Аль-Хилаль » за 60 миллионов евро в 2023 году, исполнилось 28 лет.

«Малкому – 28! С днем рождения 💙🎉», – написал клуб из Санкт-Петербурга.

Игрок ответил в сторис инстаграма: «Я люблю тебя, «Зенит» 💙🤍🔟. Спасибо 🫶🏽».

Изображение: instagram.com/stories/malcomoliveira_97