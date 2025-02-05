Агент Малкома о возвращении игрока в «Зенит»: «Я встречался с Медведевым, он знает о нашей идее»

Агент Малкома высказался о возможном возвращении игрока в «Зенит».

Ранее сообщалось , что петербургский клуб вел переговоры с «Аль-Хилалем », но не договорился об условиях трансфера бразильского вингера.

«Возвращение Малкома в «Зенит »? Я встречался с Александром Медведевым в Катаре. Он знает о нашей идее насчет Малкома», – сказал Фернандо Гарсия.

В текущем чемпионате Саудовской Аравии Малком провел 15 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал 5 голевых передач. Его статистику можно найти здесь .