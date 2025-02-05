Агент Малкома о возвращении игрока в «Зенит»: «Я встречался с Медведевым, он знает о нашей идее»
Агент Малкома высказался о возможном возвращении игрока в «Зенит».
Ранее сообщалось, что петербургский клуб вел переговоры с «Аль-Хилалем», но не договорился об условиях трансфера бразильского вингера.
«Возвращение Малкома в «Зенит»? Я встречался с Александром Медведевым в Катаре. Он знает о нашей идее насчет Малкома», – сказал Фернандо Гарсия.
В текущем чемпионате Саудовской Аравии Малком провел 15 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал 5 голевых передач. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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