Мостовой о Малкоме в «Аль-Хилале»: «Правильно сделал, когда на экваторе замаячили горы денег – теперь еще лет 100 может жить спокойно. Подзаработал – можно возвращаться в футбольную атмосферу»

Александр Мостовой считает правильным решение Малкома перейти в «Аль-Хилаль».

Ранее сообщалось о неудавшихся переговорах «Зенита » с саудовским клубом о возвращении полузащитника. Председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев опроверг эту информацию.

«Малком уехал в Саудовскую Аравию в ранге лучшего футболиста чемпионата России. Когда на экваторе замаячили горы денег, он правильно сделал, что поехал. Жизнь одна, поэтому нужно выкручивать из нее максимум. Благодаря этим деньгам Малком теперь может спокойно жить лет сто или купить несколько футбольных команд.

Хорошенько подзаработав, теперь можно спокойно возвращаться обратно, чтобы почувствовать футбольную атмосферу», – сказал бывший игрок сборной России.