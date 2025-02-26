Черданцев об отсутствии трансферов у «Краснодара»: «Они живут по заветам Переса и Анчелотти. Их главный козырь – стабильность состава»
Георгий Черданцев не видит проблемы в отсутствии трансферов у «Краснодара» зимой.
Трансферное окно в России закрылось в ночь на 21 февраля, краснодарский клуб, лидирующий в таблице Мир РПЛ, не сделал ни одного приобретения.
– Почему не было трансферов у «Краснодара»?
– Я общался с руководителями «Краснодара» в Абу‑Даби. Они четко сформулировали, что им нужен игрок в основной состав. У них нет позиции, которая жестко нуждается в усилении.
«Краснодар» как раз живет по заветам Переса и Анчелотти [в «Реале»]. Они играют одним составом и не жалуются. Тем не менее их хватает и на Кубок, и на разъезды, и клуб все равно идет наверху таблицы. Их главный козырь – стабильность состава, – сказал комментатор «Матч ТВ» Черданцев.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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