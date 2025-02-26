Черданцев об отсутствии трансферов у «Краснодара»: «Они живут по заветам Переса и Анчелотти. Их главный козырь – стабильность состава»

Георгий Черданцев не видит проблемы в отсутствии трансферов у «Краснодара» зимой.

Трансферное окно в России закрылось в ночь на 21 февраля, краснодарский клуб, лидирующий в таблице Мир РПЛ , не сделал ни одного приобретения.

– Почему не было трансферов у «Краснодара»?

– Я общался с руководителями «Краснодара» в Абу‑Даби. Они четко сформулировали, что им нужен игрок в основной состав. У них нет позиции, которая жестко нуждается в усилении.

«Краснодар» как раз живет по заветам Переса и Анчелотти [в «Реале»]. Они играют одним составом и не жалуются. Тем не менее их хватает и на Кубок, и на разъезды, и клуб все равно идет наверху таблицы. Их главный козырь – стабильность состава, – сказал комментатор «Матч ТВ » Черданцев.