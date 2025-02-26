«Краснодар» продает Кастаньо «Ривер Плейту» за 9+0,5 млн евро. Клубы полностью договорились

Кевин Кастаньо близок к переходу в чемпионат Аргентины.

«Краснодар » и «Ривер Плейт » полностью договорились о трансфере колумбийского полузащитника, сообщает «Чемпионат».

Российский клуб получит 9 миллионов евро и 500 тысяч евро бонусами. Также аргентинцы выплатят 5% от суммы в качестве солидарных выплат. Игрок отправится в расположение «Ривер Плейт» после матча с «Пари НН» в 20-м туре Мир РПЛ .

Напомним, Кастаньо был куплен «Краснодаром» у мексиканского «Крус Асуля» в начале 2024-го за 7,3 млн евро. В этом сезоне 24-летний хавбек провел 21 матч, забил гол и сделал 4 голевые передачи.