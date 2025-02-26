«Зенит» не сможет стать народной командой. «Спартак» никому не принадлежал. Пока болельщики поддерживают традицию, народной командой может быть только он». Филимонов о клубах

Александр Филимонов высказался о звании народной команды в России.

«Зенит » не сможет стать народной командой. Никто не сможет! Это старая традиция, которую поддерживают болельщики. «Торпедо» – заводская команда, а «Спартак» – народная. Черно-белые, как локальный бренд: люди, работающие на этом заводе или имеющие какое-то отношение к нему. Раньше были всевозможные ведомства: «Динамо », ЦСКА , «Локомотив ».

«Спартак » никому не принадлежал. Не было никаких силовых или армейских влияний. Поэтому те, кто не принадлежал армии, милиции или какому-то заводу, – болели за красно-белых. Пока болельщики поддерживают эту традицию, народной командой может быть только «Спартак», – сказал бывший вратарь красно-белых.