«Зенит» не сможет стать народной командой. «Спартак» никому не принадлежал. Пока болельщики поддерживают традицию, народной командой может быть только он». Филимонов о клубах
Александр Филимонов высказался о звании народной команды в России.
«Зенит» не сможет стать народной командой. Никто не сможет! Это старая традиция, которую поддерживают болельщики. «Торпедо» – заводская команда, а «Спартак» – народная. Черно-белые, как локальный бренд: люди, работающие на этом заводе или имеющие какое-то отношение к нему. Раньше были всевозможные ведомства: «Динамо», ЦСКА, «Локомотив».
«Спартак» никому не принадлежал. Не было никаких силовых или армейских влияний. Поэтому те, кто не принадлежал армии, милиции или какому-то заводу, – болели за красно-белых. Пока болельщики поддерживают эту традицию, народной командой может быть только «Спартак», – сказал бывший вратарь красно-белых.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Legalbet
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