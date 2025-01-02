Парфенов о «Спартаке»: «Народная команда – и в Петербурге большая армия болельщиков. Ошибаетесь, если думаете, что все болеют за «Зенит»
Дмитрий Парфенов высказался о популярности «Спартака» в Санкт-Петербурге.
«Спартак» – несомненно народная команда. Я работал в Екатеринбурге, Туле и в Питере – везде есть красно-белые болельщики.
Вы знаете сколько фанатов «Спартака» в Санкт-Петербурге? Если думаете, что все болеют за «Зенит», то ошибаетесь: там достаточно большая армия болельщиков «Спартака». Не весь город болеет за сине-бело-голубых», – заявил бывший защитник «Спартака».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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