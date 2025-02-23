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Боссы «Милана» провели встречу с Консейсау после поражения от «Торино». В тренера верят, в неудачах винят игроков

Руководство «Милана» провело встречу с Сержиу Консейсау.

Milan News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщает, что после поражения «россонери» от «Торино» (1:2) Златан Ибрагимович, Жоффре Монкада и Джорджо Фурлани обсудили с главным тренером неудачные результаты.

Боссы клуба продолжают верить в португальского тренера, назначенного в декабре. Ответственность за провалы возлагается не на Консейсау, а на футболистов.

У «Милана» лишь 1 победа в последних 4 матчах. Команда Консейсау идет на 7-м месте в Серии А

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Milan News
logoМилан
logoТорино
logoсерия А Италия
logoСержиу Консейсау
logoЗлатан Ибрагимович
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